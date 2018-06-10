Арена Львів встигне підготуватися до матчу збірної
|Арена Львів
Газон на Арені Львів буду оновлений у середині липня.
Про це повідомив екс-директор стадіону Євген Болкун.
"Треба проводити заміну газону. Нинішній вже лежить 7 років. Такі газони змінюють не рідше ніж раз на 5 років, а ми протягнули 7. Ми працюємо над цим. Гроші виділяє міністерство", - зізнався колишній директор.
"Якщо тендер буде позитивним,то плануємо замінити газон в середині липня. Оскільки 15 липня у нас планується захід із залученням газону", - продовжує Болкун.
"До вересня і матчу Україна - Словаччина (8 вересня - прим.) Новий газон повинен бути введений в експлуатацію", - цитує екс-директора Арени Львів Tribuna.com.
Нагадуємо, що Арена Львів може отримати назву продуктового супермаркета.
Також повідомлялося, що стадіон може перейти під опіку облради.
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