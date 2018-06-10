Арена Львів встигне підготуватися до матчу збірної

Арена Львів

Газон на Арені Львів буду оновлений у середині липня.

Про це повідомив екс-директор стадіону Євген Болкун.

"Треба проводити заміну газону. Нинішній вже лежить 7 років. Такі газони змінюють не рідше ніж раз на 5 років, а ми протягнули 7. Ми працюємо над цим. Гроші виділяє міністерство", - зізнався колишній директор.

"Якщо тендер буде позитивним,то плануємо замінити газон в середині липня. Оскільки 15 липня у нас планується захід із залученням газону", - продовжує Болкун.

"До вересня і матчу Україна - Словаччина (8 вересня - прим.) Новий газон повинен бути введений в експлуатацію", - цитує екс-директора Арени Львів Tribuna.com.

Нагадуємо, що Арена Львів може отримати назву продуктового супермаркета.

Також повідомлялося, що стадіон може перейти під опіку облради.