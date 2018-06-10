Польський футболіст врятував журналістку під час інтерв'ю. ВІДЕО

Міхал Паздан

Захисник Легії та збірної Польщі Міхал Паздан врятував журналістку під час телеінтерв'ю.

Паздан і інтерв'юер сиділи один проти одного на природі, як раптом з-за спини журналістки почав падати освітлювальний прилад. Паздан відреагував блискавично - він підставив ногу і зупинив падіння стійки. Через мить Паздан був готовий продовжувати інтерв'ю, а дівчина все ще не могла прийти в себе.

Нагадуємо, що захисник Динамо не поїде на чемпіонат світу в складі збірної Польщі.

Крім того, повідомлялося, що Богданов вважає рівень польського чемпіонату вищим за український.