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284 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 13:55
Польський футболіст врятував журналістку під час інтерв'ю. ВІДЕО
|Міхал Паздан
Захисник Легії та збірної Польщі Міхал Паздан врятував журналістку під час телеінтерв'ю.
Паздан і інтерв'юер сиділи один проти одного на природі, як раптом з-за спини журналістки почав падати освітлювальний прилад. Паздан відреагував блискавично - він підставив ногу і зупинив падіння стійки. Через мить Паздан був готовий продовжувати інтерв'ю, а дівчина все ще не могла прийти в себе.
Нагадуємо, що захисник Динамо не поїде на чемпіонат світу в складі збірної Польщі.
Крім того, повідомлялося, що Богданов вважає рівень польського чемпіонату вищим за український.
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