Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
112 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 14:55
Наставник Ман Сіті відповів на звинувачення від гравця клубу
|Гвардіола та Яя Туре
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не притримується расистських поглядів, як раніше заявив Яя Туре.
Про це росповів сам керманич городян для AS.
"Я в захваті від Манчестер Сіті. Немає нічого кращого роботи з Бегірістайном і Соріано. Вони цінують мене не тільки за перемоги і поразки", - говорить Гвардіола.
"Що стосується Яя Туре - він прекрасно знає, що я не расист. Він два роки провів разом зі мною, і нічого такого не говорилося. Не варто більше обговорювати цю тему", - наводить слова каталонця Tribuna.
Нагадуємо, що стало відомо, у скільки Гвардіола оцінив Зінченка.
Також повідомлялося, що Гвардіола отримав покарання від УЄФА.
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