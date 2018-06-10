Наставник Ман Сіті відповів на звинувачення від гравця клубу

Гвардіола та Яя Туре

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не притримується расистських поглядів, як раніше заявив Яя Туре.

Про це росповів сам керманич городян для AS.

"Я в захваті від Манчестер Сіті. Немає нічого кращого роботи з Бегірістайном і Соріано. Вони цінують мене не тільки за перемоги і поразки", - говорить Гвардіола.

"Що стосується Яя Туре - він прекрасно знає, що я не расист. Він два роки провів разом зі мною, і нічого такого не говорилося. Не варто більше обговорювати цю тему", - наводить слова каталонця Tribuna.

Нагадуємо, що стало відомо, у скільки Гвардіола оцінив Зінченка.

Також повідомлялося, що Гвардіола отримав покарання від УЄФА.