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10.06.2018  15:15

Клуб із Бундесліги зробив пропозицію Динамо по новому Ярмоленку

Назар Волошин

Німецький Штутгарт зробив офіційний запит по талановитому півзахиснику з академії київського Динамо Назару Волошину.

В 2017 році Назар був визнаний кращим гравцем атакуючого плану в категорії U-14.

Нагадаємо, що Волошина порівнюють з лідером збірної України Андрієм Ярмоленко.

Юний талант вже встиг стати чемпіоном України в складі Динамо U-14, де був одним з кращих футболістів на полі.

У березні Назар Волошин у складі Динамо U-15 став володарем трофея Ateitis Cup, який проходив у столиці Литви Вільнюсі. Перспективний хавбек з шістьма голами в активі став найкращим бомбардиром турніру, пише FootBoom.

Раніше повідомлялося, що Назаром цікавиться Баварія та Лейпциг.

Нагадуємо, що Карпати викуплять талановитого Карраскаля, щоб подорожче його продати.





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