Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
606 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 15:15
Клуб із Бундесліги зробив пропозицію Динамо по новому Ярмоленку
|Назар Волошин
Німецький Штутгарт зробив офіційний запит по талановитому півзахиснику з академії київського Динамо Назару Волошину.
В 2017 році Назар був визнаний кращим гравцем атакуючого плану в категорії U-14.
Нагадаємо, що Волошина порівнюють з лідером збірної України Андрієм Ярмоленко.
Юний талант вже встиг стати чемпіоном України в складі Динамо U-14, де був одним з кращих футболістів на полі.
У березні Назар Волошин у складі Динамо U-15 став володарем трофея Ateitis Cup, який проходив у столиці Литви Вільнюсі. Перспективний хавбек з шістьма голами в активі став найкращим бомбардиром турніру, пише FootBoom.
Раніше повідомлялося, що Назаром цікавиться Баварія та Лейпциг.
Нагадуємо, що Карпати викуплять талановитого Карраскаля, щоб подорожче його продати.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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