Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
69 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 16:43
Став відомий один із суперників Шахтаря на австрійському зборі
Шахтар проведе товариський матч з Вітессом на зборі в Австрії.
Про це повідомив російський журналіст Дмітрій Фьодоров.
Матч пройде 9-го липня. Початок - 19.00.
Як відомо, Вітесс очолює російський тренер Лєонід Слуцкій.
Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря покинув команду.
Також була інформація, що Шахтар викупив контракт Кайоде у Ман Сіті.
Читай також
Останні публікації
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій