Став відомий один із суперників Шахтаря на австрійському зборі

Шахтар проведе товариський матч з Вітессом на зборі в Австрії.

Про це повідомив російський журналіст Дмітрій Фьодоров.

Матч пройде 9-го липня. Початок - 19.00.

Як відомо, Вітесс очолює російський тренер Лєонід Слуцкій.

Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря покинув команду.

Також була інформація, що Шахтар викупив контракт Кайоде у Ман Сіті.