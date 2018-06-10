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10.06.2018  16:43

Став відомий один із суперників Шахтаря на австрійському зборі

 

Шахтар проведе товариський матч з Вітессом на зборі в Австрії.

Про це повідомив російський журналіст Дмітрій Фьодоров.

Матч пройде 9-го липня. Початок - 19.00.

Як відомо, Вітесс очолює російський тренер Лєонід Слуцкій.

Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря покинув команду.

Також була інформація, що Шахтар викупив контракт Кайоде у Ман Сіті.





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