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10.06.2018  17:25

Михалик поки нічого не знає про своє майбутнє

Тарас Михалик

Захисник Локомотива Тарас Михалик не знає, де продовжить кар'єру.

Про це заявив сам футболіст.

"В даний час перебуваю вдома у відпустці. Через моє тривале "відрядження" накопичилася маса питань, які вимагають особистої присутності і участі в їх вирішенні", - сказав він.

"Щодо свого майбутнього поки нічого сказати не можу. Локомотив вийде з відпустки, зберемося на базі, потім і настане ясність", - цитує Михалика  FootBoom.

Раніше повідомлялося, що Локомотив не продовжить контракт з Михаликом, який буде грати за Волинь.

Як відомо, Волинь у чемпіонаті Першої ліги-2017/18 посіла 13-е місце





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