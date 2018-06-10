Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
27 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 17:25
Михалик поки нічого не знає про своє майбутнє
|Тарас Михалик
Захисник Локомотива Тарас Михалик не знає, де продовжить кар'єру.
Про це заявив сам футболіст.
"В даний час перебуваю вдома у відпустці. Через моє тривале "відрядження" накопичилася маса питань, які вимагають особистої присутності і участі в їх вирішенні", - сказав він.
"Щодо свого майбутнього поки нічого сказати не можу. Локомотив вийде з відпустки, зберемося на базі, потім і настане ясність", - цитує Михалика FootBoom.
Раніше повідомлялося, що Локомотив не продовжить контракт з Михаликом, який буде грати за Волинь.
Як відомо, Волинь у чемпіонаті Першої ліги-2017/18 посіла 13-е місце.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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