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10.06.2018  17:37

Гвардіола: Я ніколи не повернусь у Барселону

Хосеп Гвардіола

Хосеп Гвардіола ніколи більше не тренуватиме Барселону.

Про це заявив сам наставник Манчестер Сіті.

"Повернення в Барселону в якості тренера неможливе. Той етап мого життя завершено. Я покинув Барселону, тому що у мене більше не було сил. Я втомився від рутини", - сказав він.

"І в підсумку я бачу, як Барселона йде далі, і не думаю, що це було таке вже й погане рішення", - цитує Пепа tribuna.com.

Як відомо, раніше Гвардіола отримав покарання від УЄФА.

Додамо, що Гвардіола забирає всі гаджети у футболістів на базі.





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