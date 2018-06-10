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336 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 17:37
Гвардіола: Я ніколи не повернусь у Барселону
|Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола ніколи більше не тренуватиме Барселону.
Про це заявив сам наставник Манчестер Сіті.
"Повернення в Барселону в якості тренера неможливе. Той етап мого життя завершено. Я покинув Барселону, тому що у мене більше не було сил. Я втомився від рутини", - сказав він.
"І в підсумку я бачу, як Барселона йде далі, і не думаю, що це було таке вже й погане рішення", - цитує Пепа tribuna.com.
Як відомо, раніше Гвардіола отримав покарання від УЄФА.
Додамо, що Гвардіола забирає всі гаджети у футболістів на базі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій