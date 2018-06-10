Захисник Динамо розповів, що взимку міг залишити клуб

Тамаш Кадар

Захисник Динамо Тамаш Кадар взимку міг покинути київський клуб.

Про це Nemzeti Sport розповів сам футболіст.

"Якщо я повернуся до Києва, то відновлю тренування на початку липня. Якщо не повернуся – тоді не знаю. Звичайно, я б не хотів йти з Динамо, як це могло статися взимку. Тоді мені повідомили, що, швидше за все, я покину клуб і багато команд будуть мною зацікавлені", - сказав він.

"На жаль, я дуже близько сприйняв це, але залишився в Динамо. Але я радий, що це повернуло мене до життя і допомогло провести дуже хороший сезон", – цитує гравця football24.ua.

Раніше повідомлялося, що Кадар привіз автогол на останніх хвилинах гри своєї збірної з австралійцями.

Як відомо, Кадар отримав травму в грі проти Лаціо.