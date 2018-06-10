Екс-футболіст Динамо буде виступати в Першій лізі

Віталій Рябушко

У МФК Миколаїв, який вийде з відпустки і відновить тренувальний процес 20 червня, відбулися кадрові зміни.

Як повідомив головний тренер Руслан Забранський, за обопільною згодою сторін МФК Миколаїв покинув Ігор Сікорський, пише сайт клубу.

А першим новачком став Віталій Рябушко. 26-річний півзахисник грав раніше за дублюючі склади Динамо, Ворскли, виступав за Скалу і Кремінь, а останнім його клубом був Інгулець.

Як відомо, раніше Миколаїв із гумором відреагував на відставку Зідана з Реала.