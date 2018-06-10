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390 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 18:19
Екс-футболіст Динамо буде виступати в Першій лізі
|Віталій Рябушко
У МФК Миколаїв, який вийде з відпустки і відновить тренувальний процес 20 червня, відбулися кадрові зміни.
Як повідомив головний тренер Руслан Забранський, за обопільною згодою сторін МФК Миколаїв покинув Ігор Сікорський, пише сайт клубу.
А першим новачком став Віталій Рябушко. 26-річний півзахисник грав раніше за дублюючі склади Динамо, Ворскли, виступав за Скалу і Кремінь, а останнім його клубом був Інгулець.
Як відомо, раніше Миколаїв із гумором відреагував на відставку Зідана з Реала.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій