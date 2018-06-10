Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
302 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 19:39
Тайсон допоміг збірній Бразилії розгромити австрійців
Збірна Бразилії продовжує підготовку до ЧС-2018.
У черговому контрольному матчі команда виграла у Австрії з рахунком 3:0.
Відзначимо, що гравець Шахтаря Тайсон в цій зустрічі вийшов на заміну на 76-й хвилині.
Нагадаємо, колишній гравець гірників Фред травмувався на тренуванні збірної Бразилії.
Товариський матч
10 червня
Австрія – Бразилія 0:3 (0:1, 0:2)
Голи: 0:1 – 36 Габріел Жезус, 0:2 – 63 Неймар, 0:3 – 69 Коутіньо
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій