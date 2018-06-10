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10.06.2018  19:39

Тайсон допоміг збірній Бразилії розгромити австрійців

 

Збірна Бразилії продовжує підготовку до ЧС-2018.

У черговому контрольному матчі команда виграла у Австрії з рахунком 3:0.

Відзначимо, що гравець Шахтаря Тайсон в цій зустрічі вийшов на заміну на 76-й хвилині.

Нагадаємо, колишній гравець гірників Фред травмувався на тренуванні збірної Бразилії.

Товариський матч

10 червня

Австрія – Бразилія 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 36 Габріел Жезус, 0:2 – 63 Неймар, 0:3 – 69 Коутіньо





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