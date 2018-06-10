Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
307 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 19:54
Українець забив гол у чемпіонаті Фінляндії і вивів свій клуб на перше місце. ВІДЕО
|Костянтин Ярошенко
У 7-му турі другого дивізіону чемпіонату Фінляндії КПВ обіграв Клубі-04.
Українець Костянтин Ярошенко відзначився на 79-й хвилині, його гол став вирішальним - 2:1.
Після сьомого туру клуб українця ділить перше місце таблиці з ХІФК.
Як відомо, у поточному чемпіонаті Фінляндії Ярошенко зіграв у 7 матчах за КПВ і забив один м'яч.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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