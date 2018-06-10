Українець забив гол у чемпіонаті Фінляндії і вивів свій клуб на перше місце. ВІДЕО

Костянтин Ярошенко

У 7-му турі другого дивізіону чемпіонату Фінляндії КПВ обіграв Клубі-04.

Українець Костянтин Ярошенко відзначився на 79-й хвилині, його гол став вирішальним - 2:1.

Після сьомого туру клуб українця ділить перше місце таблиці з ХІФК.

Як відомо, у поточному чемпіонаті Фінляндії Ярошенко зіграв у 7 матчах за КПВ і забив один м'яч.