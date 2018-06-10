Стало відомо, коли Ярмоленко і Коноплянка розпочнуть підготовку до сезону

Андрій Ярмоленко

Офіційні сайти німецьких Шальке та дортмундської Боруссії опублікували попередні програми підготовки команд до нового сезону.

На Євгена Коноплянку та його партнерів по Шальке головний тренер команди Доменіко Тедеско чекає у клубі вже 1 липня (звісно, це не стосується футболістів, які братимуть участь у чемпіонаті світу), пише ФФУ.

Уже наступного дня гельзенкірхенці мають відбути на 10-денний збір до Китаю, де заплановано одразу два контрольні поєдинки.

Футболісти дортмундської Боруссії разом із Андрієм Ярмоленком мають зібратися під орудою свого нового керманича 2 липня. Так само, як і в Шальке, виняток буде зроблено для учасників ЧС-2018.

13 липня у Відні команда проведе перший контрольний поєдинок. Суперником буде місцева Аустрія. 18 липня Боруссія вирушить до США, де пробуде до 26-го числа. 20-го команда Ярмоленка зіграє з Манчестер Сіті, 22-го — з Ліверпулем, а 25-го — з Бенфікою.

Додамо, що офіційно сезон-2018/2019 для Шальке й Боруссії розпочнеться матчами першого раунду Кубку Німеччини (17—20 серпня).

Як відомо, раніше було названо найдорожчого українця в Бундеслізі.

Також була інформація, що Шальке підписав потенційного конкурента для Коноплянки.