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1827 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 22:09
ФІФА змінить систему підрахунку рейтингу збірних
Система підрахунку рейтингу ФІФА буде змінена.
Про це розповів президент організації Джанні Інфантіно.
"Ми домовилися про зміну калькуляції рейтингу ФІФА, хочемо зробити його логічнішим. Нова формула повинна бути введена після ЧС-2018. Ми вважаємо, що нова система буде більш збалансованою", – сказав він.
Відтепер система підрахунку рейтингу базуватиметься на методі Ело. Її розробили спеціально для уникнення маніпуляцій. Нова формула вираховуватиме очки з огляду на статус матчів і співвідношення сили суперників, пише Р-Спорт.
Як відомо, Україна втратила позиції в оновленому рейтингу.
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