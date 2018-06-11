Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
269 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 08:25
Манчестер Сіті готовий придбати екс-гравця Шахтаря за 100 млн євро
|Дуглас Коста
Манчестер Сіті цікавиться бразильським хавбеком Ювентуса Дугласом Костою.
Про це повідомляє.Premiumsporthd.
Городяни готові заплатити за 27-річного гравця збірної Бразилії 100 мільйонів євро, пише Tribuna.
Головний тренер Сіті Пеп Гвардіола добре знайомий з Костою по спільній роботі в Баварії.
Минулого тижня Ювентус викупив гравця у мюнхенського клубу за 40 млн євро.
Раніше повідомлялося, що 85 млн євро за Фреда пропонували зі стану красних дияволів.
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