Манчестер Сіті готовий придбати екс-гравця Шахтаря за 100 млн євро

Дуглас Коста

Манчестер Сіті цікавиться бразильським хавбеком Ювентуса Дугласом Костою.

Про це повідомляє.Premiumsporthd.

Городяни готові заплатити за 27-річного гравця збірної Бразилії 100 мільйонів євро, пише Tribuna.

Головний тренер Сіті Пеп Гвардіола добре знайомий з Костою по спільній роботі в Баварії.

Минулого тижня Ювентус викупив гравця у мюнхенського клубу за 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що 85 млн євро за Фреда пропонували зі стану красних дияволів.