Шахтар відправить офіційну пропозицію по трансферу бразильського хавбека. ВІДЕО

Рожер Гедес

Найближчим часом бразильський Палмейрас отримає офіційну пропозицію від Шахтаря щодо трансферу хавбека Рожера Гедеса.

Про це повідомляє Yahoo! Esportes.

Раніше скаут гірників був присутнім на матчі Атлетіко Мінейро, за який Гедес виступає на правах оренди. Представники Шахтаря були задоволені побаченим і готові придбати гравця.

Раніше в Палмейрасі відмовили Аль-Хілялю із Саудівської Аравії та Атлетіко Мінейро у повноцінному трансфері 21-річного півзахисника.

Бразильський клуб намагався придбати 25% економічних прав на футболіста, 75% з яких належать Крісіумі - першому клубу Гедеса. Але 100% федеральних прав на хавбека належать Палмейрасу, саме вони розпоряджаються трансфером гравця, пише Tribuna.

У 2018 році він провів 19 матчів, забив 10 голів і зробив 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий запропонувати 6 млн євро за Гедеса.

Крім того, медичне обстеження у гірників пройде інший бразильський талант.