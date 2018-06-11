Стала відома дата, коли ПСЖ оголосить про трансфер легендарного голкіпера

Джанлуїджі Буффон

Колишній голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон у найближчий час підпише контракт з французським ПСЖ.

Про це повідомляє Calciomercato.

Сторони вже досягли домовленості, але залишилися невеликі нюанси для укладення угоди.

Очікується, що офіційно про трансфер буде оголошено 12 або 13 червня.

Контракт Буффона з клубом буде розрахований на два роки, а зарплата складе 7 мільйонів євро на рік. Також гравець отримає посаду посла на ЧС-2022 в Катарі.

Нагадуємо, що було названо зарплату Буффона у ПСЖ.

Раніше Буффон разом із Бейлом знялися в рекламному ролику.