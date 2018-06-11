Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
496 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
11.06.2018  09:59

Стала відома дата, коли ПСЖ оголосить про трансфер легендарного голкіпера

Джанлуїджі Буффон

Колишній голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон у найближчий час підпише контракт з французським ПСЖ.

Про це повідомляє Calciomercato.

Сторони вже досягли домовленості, але залишилися невеликі нюанси для укладення угоди.

Очікується, що офіційно про трансфер буде оголошено 12 або 13 червня.

Контракт Буффона з клубом буде розрахований на два роки, а зарплата складе 7 мільйонів євро на рік. Також гравець отримає посаду посла на ЧС-2022 в Катарі.

Нагадуємо, що було названо зарплату Буффона у ПСЖ.

Раніше Буффон разом із Бейлом знялися в рекламному ролику.





Читай також
Буффон емоційно попрощався із Ювентусом. ВІДЕО
Стало відомо про неабияке досягнення легендарного Буффона
Рівень поваги зашкалює: як Буффон відреагував на поразку від Наполі. ВІДЕО
Легендарному Буффону пропонують пограти в Аргентині
Роналду поцілував Буффона після матчу Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Останні публікації
11.06.2018
Бокс

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО

17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
 
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Божествений хвостик у США та геніальний Зідан у фіналі домашньої першості. Історія чемпіонатів світу

Вперше в історії світового футболу проведення чемпіонату довірили країні, де футбол не був і не є спортом № 1. Проте, турнір вдався, а рекорд відвідуваності, встановлений в США, не перевершений до цих пір, незважаючи навіть на збільшення числа учасників фінальної стадії чемпіонату світу.
 
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

"Рука Бога", крах надій команди Лобановського та величний Франц Беккенбауер. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Багато хто називає цей чемпіонат світу турніром Дієго Марадони. Можна сперечатися і не погоджуватися з цією думкою, але факт залишається фактом ‐ ні до, ні після цього роль одного гравця в перемозі команди на світовій першості не була такою значною.
 
Усі публікації
Новини
12:33
Футбол. Легенда українського футболу покидає Динамо
12:19
Футбол. Команда Ярмоленка зіграє з грандами світового футболу
12:00
ЧС-2018. У мережі з'явився жахаючий ролик про Чемпіонат світу в Росії. ВІДЕО
11:52
Бокс. Аутсайдер поєдинка між Істером і Гарсією також хоче битися з Ломаченком
11:30
Дзюдо. Українець завоював срібло на важливому міжнародному старті
10:55
ЧС-2018. Півзахисник Шахтаря у складі збірної Бразилії прибув до Росії
10:40
Теніс. Світоліна втратила четверту сходинку в рейтингу WTA
09:59
Футбол. Стала відома дата, коли ПСЖ оголосить про трансфер легендарного голкіпера
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!