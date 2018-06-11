Команда Ярмоленка зіграє з грандами світового футболу

Андрій Ярмоленко

Визначилися суперники дортмундської Боруссії на літньому турне по США.

Поїздка триватиме з 18 по 28 липня. За цей час команда Андрія Ярмоленка проведе товариські матчі з Манчестер Сіті (20 липня), Ліверпулем (22 липня) і Бенфікою (25 липня).

Крім цього Боруссія зіграє з Аустрією 13 липня в Австрії і проведе збір у Швейцарії на початку серпня, повідомляє офіційний сайт джмілів.

Нагадуємо, що агент Ярмоленка спростував чутки про трансфер футболіста до іншого футбольного клубу.

Раніше, ми повідомляли, що Ярмоленко став найбільш дорогим українцем у Бундеслізі.