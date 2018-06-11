Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
757 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 12:19
Команда Ярмоленка зіграє з грандами світового футболу
|Андрій Ярмоленко
Визначилися суперники дортмундської Боруссії на літньому турне по США.
Поїздка триватиме з 18 по 28 липня. За цей час команда Андрія Ярмоленка проведе товариські матчі з Манчестер Сіті (20 липня), Ліверпулем (22 липня) і Бенфікою (25 липня).
Крім цього Боруссія зіграє з Аустрією 13 липня в Австрії і проведе збір у Швейцарії на початку серпня, повідомляє офіційний сайт джмілів.
Нагадуємо, що агент Ярмоленка спростував чутки про трансфер футболіста до іншого футбольного клубу.
Раніше, ми повідомляли, що Ярмоленко став найбільш дорогим українцем у Бундеслізі.
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