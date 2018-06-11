Легенда українського футболу не буде продовжувати контракт із Динамо

Руслан Ротань

В українського півзахисника Руслана Ротаня закінчується термін дії контракту з клубом і продовжувати його сторони не будуть.

Контракт півзахисника з киянами закінчується цього літа і тривати не буде.

Нагадаємо, що Руслан прийшов в Динамо цієї зими після виступів в складі чеської Славії.

У другій частині сезону 2017/2018 36-річний півзахисник провів 10 матчів за київський клуб, повідомляє на своїй сторінці у Facebook FootballHUB.

Раніше ми повідомляли, що майбутнє півзахисника ще не визначено.

Нагадуємо, Коноплянка не поскупився компліментів в адресу Ротаня.