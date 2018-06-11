Форвард клубу Першої ліги потрапив у важку автокатастрофу

Форвард ФК Реал Фарма Олег Підлетейчук потрапив у важку автокатастрофу.

Футболіст знаходиться в лікарні у важкому стані.

Після ДТП 34-річний футболіст був прооперований в обласній лікарні, його стан на даний момент оцінюється як стабільно важкий.

Інші деталі про автокатастрофу не наводяться.

Бажаючі допомогти Олегу Підлетейчуку можуть звертатися в офіс клубу (Одеса, вулиця Головковська, 36) або телефонувати за номером 0675599202, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадуємо, що боксер Пол Вільямс вижив у важкій автокатастрофі.