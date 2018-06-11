Через поведінку фанатів Динамо отримало 500 тис гривень штрафу і матч без глядачів

КДК ФФУ виніс рішення по справі матчу останнього туру УПЛ Динамо - Шахтар (2: 1).

Про це повідомив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

Нагадаємо, що в матчі між лідерами чемпіонату фанати киян вибігли на поле через грубий підкат бразильця.

"КДК приклало Динамо за мотивами матчу з Шахтарем - півмільйона штрафу і матч без глядачів. Так що, якщо ви збиралися на Ворсклу 25 липня - вибачте. Апелювати - ризикувати, що без глядачів відбудеться гра з Шахтарем", - написав Франков.

КДК приложило Динамо по мотивам матча с Шахтером - полмиллиона штрафа и матч без зрителей. Так что если вы собирались на Ворсклу 25 июля - извините. Апеллировать - рисковать, что без зрителей окажется игра с Шахтером. — Artem Frankov (@frankov11) 11 июня 2018 г.

Раніше повідомлялося, що після гри з Динамо Ракицькому "прилетіло" в дупу від уболівальника.

Пізніше Суркіс зізнався, що він сказав гравцям Динамо, які тричі за сезон здолали Шахтар, але програли чемпіонство.