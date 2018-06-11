Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
472 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
11.06.2018  13:15

Через поведінку фанатів Динамо отримало 500 тис гривень штрафу і матч без глядачів

 

КДК ФФУ виніс рішення по справі матчу останнього туру УПЛ Динамо - Шахтар (2: 1).

Про це повідомив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

Нагадаємо, що в матчі між лідерами чемпіонату фанати киян вибігли на поле через грубий підкат бразильця.

"КДК приклало Динамо за мотивами матчу з Шахтарем - півмільйона штрафу і матч без глядачів. Так що, якщо ви збиралися на Ворсклу 25 липня - вибачте. Апелювати - ризикувати, що без глядачів відбудеться гра з Шахтарем", - написав Франков.

Раніше повідомлялося, що після гри з Динамо Ракицькому "прилетіло" в дупу від уболівальника.

Пізніше Суркіс зізнався, що він сказав гравцям Динамо, які тричі за сезон здолали Шахтар, але програли чемпіонство.





Читай також
Хацкевич: Як тільки у Шахтаря проблеми, на наші матчі призначають Абдулу, Дердо або Можаровського
Франков розсипався компліментами на адресу Вернидуба
Телеканал Футбол подасть скаргу на Зорю за скандальні висловлювання Вернидуба
У Німеччині вже сидів би: Леоненко жорстко висловився щодо Вернидуба
Останні публікації
11.06.2018
Бокс

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО

17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
 
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Божествений хвостик у США та геніальний Зідан у фіналі домашньої першості. Історія чемпіонатів світу

Вперше в історії світового футболу проведення чемпіонату довірили країні, де футбол не був і не є спортом № 1. Проте, турнір вдався, а рекорд відвідуваності, встановлений в США, не перевершений до цих пір, незважаючи навіть на збільшення числа учасників фінальної стадії чемпіонату світу.
 
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

"Рука Бога", крах надій команди Лобановського та величний Франц Беккенбауер. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Багато хто називає цей чемпіонат світу турніром Дієго Марадони. Можна сперечатися і не погоджуватися з цією думкою, але факт залишається фактом ‐ ні до, ні після цього роль одного гравця в перемозі команди на світовій першості не була такою значною.
 
Усі публікації
Новини
15:10
ЧС-2018. Букмекери назвали фаворита Мундіалю
14:55
Бокс. Список можливих суперників Ломаченка поповнився черговим боксером
14:27
Футбол. Відомий український форвард в Іспанії потрапив до символічної збірної
14:24
Футбол. Божевілля у Другій лізі: цілий ряд команд не отримали атестати
14:00
Теніс. Українські тенісисти синхронно втратили позиції в оновленому рейтингу ATP
13:41
ЧС-2018. Європарламент закликатиме бойкотувати ЧС в Росії
13:15
Футбол. Через поведінку фанатів Динамо отримало 500 тис гривень штрафу і матч без глядачів
12:51
Футбол. Форвард клубу Першої ліги потрапив у важку автокатастрофу
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!