Через поведінку фанатів Динамо отримало 500 тис гривень штрафу і матч без глядачів
КДК ФФУ виніс рішення по справі матчу останнього туру УПЛ Динамо - Шахтар (2: 1).
Про це повідомив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.
Нагадаємо, що в матчі між лідерами чемпіонату фанати киян вибігли на поле через грубий підкат бразильця.
"КДК приклало Динамо за мотивами матчу з Шахтарем - півмільйона штрафу і матч без глядачів. Так що, якщо ви збиралися на Ворсклу 25 липня - вибачте. Апелювати - ризикувати, що без глядачів відбудеться гра з Шахтарем", - написав Франков.
КДК приложило Динамо по мотивам матча с Шахтером - полмиллиона штрафа и матч без зрителей. Так что если вы собирались на Ворсклу 25 июля - извините. Апеллировать - рисковать, что без зрителей окажется игра с Шахтером.— Artem Frankov (@frankov11) 11 июня 2018 г.
Раніше повідомлялося, що після гри з Динамо Ракицькому "прилетіло" в дупу від уболівальника.
Пізніше Суркіс зізнався, що він сказав гравцям Динамо, які тричі за сезон здолали Шахтар, але програли чемпіонство.
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