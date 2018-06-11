Божевілля у Другій лізі: цілий ряд команд не отримали атестати
Таврія та Верес не отримали атестат на участь у Другій лізі.
Про це розповів голова атестаційного комітету ФФУ Віктор Безсмертний.
Серед професійний клубів, які грали в Другій лізі в цьому сезоні, атестат не отримали Таврія, Суднобудівник і Арсенал-Київщина.
Також без атестата залишився Металург, керівництво якого недавно оголосило про ліквідацію клубу.
Не отримав атестат і Верес, хоча раніше повідомлялося, що у рівненської команди буде дозвіл на участь у Другій лізі.
Подавали заявки на атестат аматорські клуби Агробізнес Ромни, Агро Вишневе, Чайка Борщагівка і Яруд Маріуполь, але їм усім відмовлено в отриманні права на участь у Другій лізі.
У той же час в турнірі зможуть взяти участь Гірник Кривий Ріг, Калуш, Минай, а також муніципальні клуби Кристал Херсон і Металург Запоріжжя.
Отримали атестати і першоліговий Геліос, який почав процедуру ліквідації, і Скала, яка нещодавно надала всім футболістам клубу статус вільних агентів, пише Tribuna.
Раніше повідомлялося, що Верес можуть не допустити до Другої ліги
До цього тренер Таврії заявив, що у клуба не вистачає кваліфікованих українців.
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