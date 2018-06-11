Божевілля у Другій лізі: цілий ряд команд не отримали атестати

Таврія та Верес не отримали атестат на участь у Другій лізі.

Про це розповів голова атестаційного комітету ФФУ Віктор Безсмертний.

Серед професійний клубів, які грали в Другій лізі в цьому сезоні, атестат не отримали Таврія, Суднобудівник і Арсенал-Київщина.

Також без атестата залишився Металург, керівництво якого недавно оголосило про ліквідацію клубу.

Не отримав атестат і Верес, хоча раніше повідомлялося, що у рівненської команди буде дозвіл на участь у Другій лізі.

Подавали заявки на атестат аматорські клуби Агробізнес Ромни, Агро Вишневе, Чайка Борщагівка і Яруд Маріуполь, але їм усім відмовлено в отриманні права на участь у Другій лізі.

У той же час в турнірі зможуть взяти участь Гірник Кривий Ріг, Калуш, Минай, а також муніципальні клуби Кристал Херсон і Металург Запоріжжя.

Отримали атестати і першоліговий Геліос, який почав процедуру ліквідації, і Скала, яка нещодавно надала всім футболістам клубу статус вільних агентів, пише Tribuna.

Раніше повідомлялося, що Верес можуть не допустити до Другої ліги

До цього тренер Таврії заявив, що у клуба не вистачає кваліфікованих українців.