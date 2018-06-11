Відомий український форвард в Іспанії потрапив до символічної збірної
|Роман Зозуля
У символічну команду футболістів, які виступають у другому іспанському дивізіоні і влітку можуть стати вільними агентами, включили Романа Зозулю.
Про це повідомляє Портал Diari de Tarragona.
Український форвард Альбасете зайняв відповідну позицію в збірній.
У команді майбутніх вільних агентів виявилися також партнер Зозулі по клубу півзахисник Дані Родрігес і колишній півзахисник Дніпра, а нині гравець Алькоркон, Бруну Гама.
У минулому сезоні Зозуля провів у футболці Альбасете 30 матчів і 9 разів зумів відзначитися забитими голами. Також на його рахунку два асиста, пише Tribuna.
Раніше повідомлялося, що Зозуля разом з Альбасете залишається в Сегунді.
Крім того, фанати іспанської команди просять Зозулю залишится і присвячують пісні з цього приводу.
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