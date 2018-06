Колишній лікар Челсі: Краще бути шльондрою, ніж дивитися на гру команд Моурінью

Колишньому лікарю лондонського Челсі Єві Карнейро не подобалася гра команди при Жозе Маурінью.

Про це розповіла сама Єва.

"Я не засмучена, що Моурінью назвав мене шльондрою. Я засмучена, що мені доводилося дивитися на гру його команди", - цитує Карнейро The Telegraph у своєму Twitter.

