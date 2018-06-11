Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
747 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 15:30
Колишній лікар Челсі: Краще бути шльондрою, ніж дивитися на гру команд Моурінью
|Єва Карнейро
Колишньому лікарю лондонського Челсі Єві Карнейро не подобалася гра команди при Жозе Маурінью.
Про це розповіла сама Єва.
"Я не засмучена, що Моурінью назвав мене шльондрою. Я засмучена, що мені доводилося дивитися на гру його команди", - цитує Карнейро The Telegraph у своєму Twitter.
Eva Carneiro opens up about incident: “I’m not upset Mourinho called me a wh*re, I’m upset I had to watch his teams play football.“ https://t.co/vFI0KIC7bD pic.twitter.com/O3F4aQxfPx— Telegraph Football (@TeleFootbaIl) 10 июня 2018 г.
Нагадаємо, Карнейро відсторонили від роботи в Челсі в 2015 році після конфлікту з Жозе Моурінью.
Раніше повідомлялося, що Моурінью можуть покарати за образу жінки-лікаря Челсі.
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