Колишній лікар Челсі: Краще бути шльондрою, ніж дивитися на гру команд Моурінью

Єва Карнейро

Колишньому лікарю лондонського Челсі Єві Карнейро не подобалася гра команди при Жозе Маурінью.

Про це розповіла сама Єва.

"Я не засмучена, що Моурінью назвав мене шльондрою. Я засмучена, що мені доводилося дивитися на гру його команди", - цитує Карнейро The Telegraph у своєму Twitter.

Eva Carneiro opens up about incident: “I’m not upset Mourinho called me a wh*re, I’m upset I had to watch his teams play football.“ https://t.co/vFI0KIC7bD pic.twitter.com/O3F4aQxfPx — Telegraph Football (@TeleFootbaIl) 10 июня 2018 г.

Нагадаємо, Карнейро відсторонили від роботи в Челсі в 2015 році після конфлікту з Жозе Моурінью.

Раніше повідомлялося, що Моурінью можуть покарати за образу жінки-лікаря Челсі.