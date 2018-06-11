Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
610 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 15:50
Шахтар міг підписати суперзірку світового футболу
|Неймар
Шахтар був першим клубом, який зробив офіційну пропозицію Сантосу щодо трансферу Неймара, але клуб відмовив гірникам.
Про це повідомляє бразильське видання esporte.uol.com.
За інформацією джерела, Сантос хотів отримати за майбутню зірку набагато більшу суму, ніж пропонувало керівництво українського клубу.
В результаті, найбільш вигідна пропозиція надійшла від Барселони і Неймар перейшов в каталонський клуб, з яким виграв два чемпіонати Іспанії та Лігу чемпіонів, пише isport.
Раніше повідомлялося, що Неймар розкидав захисників і розстріляв Хорватію в товариському матчі.
Також повідомляється про інтерес Реала до нападника ПСЖ.
Крім парижан,, за форвардом слідкує і Моурінью, який зацікавлений у Неймарі.
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