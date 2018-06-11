Відомий український тренер визначився з наступним місцем роботи

Віктор Скрипник

Український фахівець Віктор Скрипник очолить ФК Рига

Орієнтовно, до роботи 48-річний наставник приступить 25 червня. В даний час столичний клуб займає п'яте місце в чемпіонаті Латвії, відстаючи від лідера першості на дев'ять очок.

Варто відзначити, що за Ригу виступають четверо українців - Володимир Баєнко, Валерій Федорчук, Сергій Загинайлов і Богдан Коваленко.

Попереднім місцем роботи Скрипника був бременський Вердер, який він в сезоні 2014/2015 врятував від вильоту у другу Бундеслігу. Пост головного тренера бременців українець покинув восени 2016- го, залишившись працювати в структурі клубу, пише FootBoom.

Раніше Скрипник прокоментував трансфер Ярмоленка в дортмундську Боруссію.

Нагадаємо, що український тренер припинив співпрацю з БАТЕ.