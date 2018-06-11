Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
161 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 17:42
Новачок Прем'єр-ліги розпочав підготовку до сезону
ФК Львів вийшов з відпустки і почав підготовку до нового сезону в Прем'єр-лізі.
11-го червня команда пройде медичне обстеження і проведе перше тренування, повідомляє офіційний сайт клубу.
Перший збір пройде у Львові до п'ятниці, потім команда отримає два дні вихідних, а після вирушить на другий збір до Карпат.
Нагадаємо, що ФК Львів з нового сезону повинен зайняти місце Вереса в УПЛ і вже отримав атестат ФФУ.
Тим часом, ситуація зі злиттям двох клубів, їх перейменуванням і рокіровкою лігами ще викликає певні питання.
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