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130 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 18:10
Український тренер продовжить працювати а Азербайджані
|Юрій Максимов
Керівництво клубу Кешли і український фахівець Юрій Максимов досягли згоди щодо нового контракту.
Як повідомляє Azerisport, новий контракт 49-річного Максимова буде розрахований на один рік.
Офіційно про продовження угоди буде оголошено після того, як Максимов повернеться в Баку.
Нагадаємо, в минулому сезоні Максимов привів Кешли до першої в історії перемоги в Кубку Азербайджану.
Раніше повідомлялося, що Максимов вдарив футболіста із команди суперника під час півфінального матчу.
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