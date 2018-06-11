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11.06.2018  18:10

Український тренер продовжить працювати а Азербайджані

Юрій Максимов

Керівництво клубу Кешли і український фахівець Юрій Максимов досягли згоди щодо нового контракту.

Як повідомляє Azerisport, новий контракт 49-річного Максимова буде розрахований на один рік.

Офіційно про продовження угоди буде оголошено після того, як Максимов повернеться в Баку.

Нагадаємо, в минулому сезоні Максимов привів Кешли до першої в історії перемоги в Кубку Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що Максимов вдарив футболіста із команди суперника під час півфінального матчу.

Згодом він пояснив, навіщо влаштував бійку на полі.





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