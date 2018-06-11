Півзахисник Динамо продовжить кар'єру в Нідерландах

Микита Корзун

Півзахисник Динамо Микита Корзун підпише контракт з нідерландським Утрехтом

Представники клубу переглядали 23-річного білоруса в матчі збірної Білорусі проти Нідерландів.

Перехід може відбутися в найближчі дні, коли сторони владнають всі формальності. Також білорусом цікавляться ще кілька клубів.

У минулому сезоні Утрехт посів п'яте місце в чемпіонаті, пише Footboom.

Раніше була інформація, що Корзун міг стати партнером Мілевського.

Як відомо, в січні Корзуна перевели до дубля.