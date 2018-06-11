Вихованець Динамо продовжив контракт із Нефтчі

Кирило Петров

Український оборонець бакинського Нефтчі Кирило Петров продовжить виступи в чемпіонаті Азербайджану.

27-річний захисник підписав новий контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

Петров поставив підпис під оновленою угодою, яка складена за схемою 1+1.

Відзначимо, що українець грає за бакинців із січня 2017 року.

Раніше була інформація, що Петров може продовжити кар'єру в Туреччині.