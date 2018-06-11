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11.06.2018  21:34

Іспанський клуб викупив у Динамо контракт захисника

Віторіну Антунеш

Хетафе викупив у Динамо контракт захисника Віторіну Антунеша.

З португальцем підписали контракт на 2 роки.

Нагадаємо, Хетафе орендував 31-річного португальця в липні минулого року на один сезон з правом викупу.

Повідомлялося, що Хетафе може заплатити за викуп гравця 2,5 млн євро.

Раніше була інформація, що Антунеш не потрапив до заявки збірної Португалії на ЧС.





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