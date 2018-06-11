Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
382 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 21:34
Іспанський клуб викупив у Динамо контракт захисника
|Віторіну Антунеш
Хетафе викупив у Динамо контракт захисника Віторіну Антунеша.
З португальцем підписали контракт на 2 роки.
OFICIAL | El Getafe C.F. ejerce las opciones de compra de @vitorinoantun3s y @MArambarri8https://t.co/eAPXoVsZHK pic.twitter.com/z9Q8lVpONt— Getafe C.F. (@GetafeCF) 11 червня 2018 р.
Нагадаємо, Хетафе орендував 31-річного португальця в липні минулого року на один сезон з правом викупу.
Повідомлялося, що Хетафе може заплатити за викуп гравця 2,5 млн євро.
Раніше була інформація, що Антунеш не потрапив до заявки збірної Португалії на ЧС.
Читай також
Останні публікації
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
Божествений хвостик у США та геніальний Зідан у фіналі домашньої першості. Історія чемпіонатів світуВперше в історії світового футболу проведення чемпіонату довірили країні, де футбол не був і не є спортом № 1. Проте, турнір вдався, а рекорд відвідуваності, встановлений в США, не перевершений до цих пір, незважаючи навіть на збільшення числа учасників фінальної стадії чемпіонату світу.
11.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018
ЧС-2018
"Рука Бога", крах надій команди Лобановського та величний Франц Беккенбауер. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕОБагато хто називає цей чемпіонат світу турніром Дієго Марадони. Можна сперечатися і не погоджуватися з цією думкою, але факт залишається фактом ‐ ні до, ні після цього роль одного гравця в перемозі команди на світовій першості не була такою значною.
|
06.06.2018
Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій