Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
450 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 23:00
Новачок УПЛ підписав голкіпера
|Олександр Литвиненко
Колишній голкіпер петровського Інгульця Олександр Литвиненко близький до переходу в київський Арсенал.
Досвідчений воротар уже незабаром стане "каноніром", повідомляє Footboom.
За наявною видання, Литвиненко перейде в Арсенал-Київ у статусі вільного агента. Інші деталі наразі залишаються невідомими.
У сезоні 2017/18 Олександр Литвиненко провів 17 матчів у Першій лізі. Із них 15 – за Суми, а ще 2 – за Інгулець навесні, пише Footboom.
Як відомо, раніше Арсенал отримав атестат на участь у чемпіонаті.
Також була інформація, що у клубу залишилося 10 футболістів.
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