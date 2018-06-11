Новачок УПЛ підписав голкіпера

Олександр Литвиненко

Колишній голкіпер петровського Інгульця Олександр Литвиненко близький до переходу в київський Арсенал.

Досвідчений воротар уже незабаром стане "каноніром", повідомляє Footboom.

За наявною видання, Литвиненко перейде в Арсенал-Київ у статусі вільного агента. Інші деталі наразі залишаються невідомими.

У сезоні 2017/18 Олександр Литвиненко провів 17 матчів у Першій лізі. Із них 15 – за Суми, а ще 2 – за Інгулець навесні, пише Footboom.

Як відомо, раніше Арсенал отримав атестат на участь у чемпіонаті.

Також була інформація, що у клубу залишилося 10 футболістів.