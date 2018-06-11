Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
120 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 23:40
Сенегал виграв у Південної Кореї, Бельгія розгромила Коста-Рику
11-го червня відбулися дві товариські зустрічі національних збірних.
В першому матчі Сенегал виграв у Південної Кореї, а в другому поєдинку Бельгія розгромила Коста-Рику.
Як відомо, раніше Іспанія перемогла Туніс, Франція зіграла внічию зі США.
Товариські матчі
11 червня
Південна Корея - Сенегал 0:2 (0:0, 0:2)
Голи: 0:1 - 67 Кім Йонг-Гвон автогол, 0:2 - 90 Конате пенальті
Бельгія - Коста-Рика 4:1 (2:1, 2:0)
Голи: 0:1 - 23 Руїс, 1:1 - 31 Мертенс, 2:1 - 42 Лукаку, 3:1 - 50 Лукаку, 4:1 - 64 Бачуай
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