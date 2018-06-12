Коноплянка style: хавбек збірної України знатно потролив Федецького. ВІДЕО

Євген Коноплянка

Найтехнічнишими гравцями збірної України є Андрій Ярмоленко та Марлос.

Таку думку висловив один з лідерів синьо-жовтої команди Євген Коноплянка.

"Раніше найтехнічнішим був звичайно Ярмоленко, але з приходом Марлоса, я би відзначив їх обох", - зауважив футболіст.

"Ну і звичайно ж Федецький (сміється)", - потролив захисника Карпат Коноплянка, відповідаючи на запитання вболівальників.

Раніше Коноплянка розповів кого вважає найкращим футболістом світу.