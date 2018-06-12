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210 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 08:50
Зідан відверто розповів, коли він очолить збірну Франції
|Зінедін Зідан
Колишній тренер Реала, чемпіон світу і Європи у складі збірної Франції Зінедін Зідан поки не хоче працювати з національною командою.
Про це заявив сам фахівець.
"Найголовніше зараз - підтримати збірну Франції на чемпіонаті світу. Я поки не замислююся про те, щоб очолити національну команду", - сказав він.
"Поки взяв паузу, щоб трохи відпочити і прийти в себе. Буду вболівати за збірну Франції. Хочеться, щоб команда виграла другий титул чемпіонів світу", - цитує Зідана tribuna.com.
Раніше повідомлялося, що Зідан очолить найбагатшу збірну світу.
Також Раніше Зідан розповів про своє майбутнє і деталі відходу з Реала.
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