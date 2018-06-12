Хачеріді в Греції вже встиг потоваришувати з сином президента свого нового клубу

Євген Хачеріді

Екс-футболіст Динамо Євген Хачеріді, який нещодавно перейшов в грецький ПАОК, вже встиг потоваришувати з сином президента клубу Джорджем Саввіді.

Фото спільного обіду сина президента і екс-динамівця з'явилося в інтернеті.

Нагадаємо, що Хачеріді підписав трирічний контракт з ПАОКом, гравцем якого він стане на правах вільного агента.

Додамо, що Євген емоційно попрощався з уболівальниками Динамо.