СБУ з'ясує, хто з українських футболістів грав за "збірну Закарпаття"

Служба безпеки України перевірить, хто з українських футболістів представляв "збірну Закарпаття" на турнірі з командами з невизнаних держав.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила прес-секретар управління СБУ в Закарпатській області Людмила Коршунова.

"СБУ перевіряє інформацію щодо участі в так званому "чемпіонаті" зареєстрованих в Закарпатській області осіб. За попередніми даними, які ще уточнюються, кілька таких осіб брали участь в псевдотурнірі. Очікується їх повернення для опитування цих учасників щодо обставин їх участі в цьому заході", – цитує Коршунову телеканал "112 Україна".

Як відомо, збірна угорців Закарпаття стала переможцем самопроголошеного чемпіонату світу серед невизнаних територій.