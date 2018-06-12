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453 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 09:52
СБУ з'ясує, хто з українських футболістів грав за "збірну Закарпаття"
Служба безпеки України перевірить, хто з українських футболістів представляв "збірну Закарпаття" на турнірі з командами з невизнаних держав.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила прес-секретар управління СБУ в Закарпатській області Людмила Коршунова.
"СБУ перевіряє інформацію щодо участі в так званому "чемпіонаті" зареєстрованих в Закарпатській області осіб. За попередніми даними, які ще уточнюються, кілька таких осіб брали участь в псевдотурнірі. Очікується їх повернення для опитування цих учасників щодо обставин їх участі в цьому заході", – цитує Коршунову телеканал "112 Україна".
Як відомо, збірна угорців Закарпаття стала переможцем самопроголошеного чемпіонату світу серед невизнаних територій.
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