Екс-тренер Зеніта може очолити Реал

Андре Віллаш-Боаш

Реал продовжує шукати нового наставника команди після відставки Зінедіна Зідана.

За інформацією RMC Sport, одним з кандидатів на вакантну посаду є Андре Віллаш-Боаш.

На даний момент 40-річний тренер знаходиться без клубу, і це є одним з чинників, завдяки якому мадридський клуб звернув свою увагу на португальця.

Нагадаємо, що в своїй кар'єрі тренера фахівець попрацював з Академікою, Порту, Тоттегемом, Челсі і Зенітом, а його останнім клубом був китайський Шанхай СІПГ, пише ua-football.com.

Раніше була інформація, що Віллаш-Боаш може очолити Вердер.

Також повідомлялося, що Віллаш-Боаш брав участь у ралі Дакар.