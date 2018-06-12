Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
568 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
12.06.2018  10:51

Екс-тренер Зеніта може очолити Реал

Андре Віллаш-Боаш

Реал продовжує шукати нового наставника команди після відставки Зінедіна Зідана.

За інформацією RMC Sport, одним з кандидатів на вакантну посаду є Андре Віллаш-Боаш.

На даний момент 40-річний тренер знаходиться без клубу, і це є одним з чинників, завдяки якому мадридський клуб звернув свою увагу на португальця.

Нагадаємо, що в своїй кар'єрі тренера фахівець попрацював з Академікою, Порту, Тоттегемом, Челсі і Зенітом, а його останнім клубом був китайський Шанхай СІПГ, пише ua-football.com.

Раніше була інформація, що Віллаш-Боаш може очолити Вердер.

Також повідомлялося, що Віллаш-Боаш брав участь у ралі Дакар.





Читай також
Екс-тренер Зеніта Віллаш-Боаш може очолити Вердер
Ван Гал і Віллаш-Боаш - головні претенденти на посаду головного тренера Мілана
Віллаш Боаш: Грали, як планували. Грали непогано
Останні публікації
12.06.2018 - Артем Ананьєвський
Теніс

Світоліній на Ролан Гаррос забракло впевненості, але вона зробить правильні висновки - капітан збірної України

Капітан збірної України Михайло Філіма проаналізував виступи Еліни Світоліної та Лесі Цуренко на Відкритій першості Франції у 2018 році.
 
12.06.2018 - Вячеслав Твердохліб
ЧС-2018

Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. ФОТО. ВІДЕО

 
11.06.2018
Бокс

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО

17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
 
Усі публікації
Новини
14:27
Футбол. Екс-нападник Динамо може перейти до складу новачка УПЛ
14:13
Бокс. Легендарний Мейвезер не вважає Ломаченка найкращим у світі
13:47
Футбол. Десна підписала досвідченого захисника
13:19
Футбол. Алієв більше не тренуватиме ФК Хмельницький
13:11
Теніс. Чому Світоліна не змогла виграти Roland Garros-2018: названо причини невдачі українки
12:52
Футбол. Агент захисника, якого сватали в Динамо, проведе переговори зі Спартаком
12:17
Бокс. Суперник Далакяна прибув до Києва
11:54
Футбол. Гравець, яким цікавиться Шахтар, розірвав контракт зі своїм клубом
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.06.2018

Рауль Ріанчо їде з України: що лишає по собі іспанець після років роботи з Ребровим та Шевченком
Помічник двох колишніх зіркових футболістів, які недавно розпочали тренерську кар'єру, безперечно дав їм певний досвід.
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!