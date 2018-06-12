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568 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 10:51
Екс-тренер Зеніта може очолити Реал
|Андре Віллаш-Боаш
Реал продовжує шукати нового наставника команди після відставки Зінедіна Зідана.
За інформацією RMC Sport, одним з кандидатів на вакантну посаду є Андре Віллаш-Боаш.
На даний момент 40-річний тренер знаходиться без клубу, і це є одним з чинників, завдяки якому мадридський клуб звернув свою увагу на португальця.
Нагадаємо, що в своїй кар'єрі тренера фахівець попрацював з Академікою, Порту, Тоттегемом, Челсі і Зенітом, а його останнім клубом був китайський Шанхай СІПГ, пише ua-football.com.
Раніше була інформація, що Віллаш-Боаш може очолити Вердер.
Також повідомлялося, що Віллаш-Боаш брав участь у ралі Дакар.
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