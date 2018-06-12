Верес показав атестат на участь у Другій лізі

Президент Вереса Олексій Хахльов показав атестат, який отримала команда для участі в другій лізі сезону 2018/2019.

Про це він написав у своєму Фейсбуці.

"Офіційно повідомляю про отримання ТОВ Народний футбольний клуб Верес-Рівне атестата, який дає право на участь у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед команд клубів другої ліги сезону 2018/2019 рр.

Даний дозвіл отримано після засідання апеляційного комітету ФФУ. Документація представлена ​​в повному обсязі і відповідає вимогам регламенту з атестації футбольних клубів ПФЛ України. Затримка була викликана несвоєчасним поданням аудиторського висновку за попередній звітний період", - написав Хахльов.

Раніше повідомлялося, що ряд команд не отримали атестати.

Також повідомлялося, що Верес можуть не допустити до Другої ліги