Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
967 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 11:54
Гравець, яким цікавиться Шахтар, розірвав контракт зі своїм клубом
|Вільям Карвалью
Цілий ряд футболістів залишили португальський Спортинг.
В односторонньому порядку розірвали контракт з лісабонським клубом півзахисники Желсон Мартінш, Вільям Карвалью, Бруну Фернандеш і форвард Бас Дост, повідомляє L'Equipe.
Причиною розірвання угоди став інцидент з вторгненням агресивних уболівальників на територію бази Спортинга, пише tribuna.com.
Раніше повідомлялося про інтерес до 26-річного Вільяма Карвалью з боку Шахтаря.
Нагадаємо, що талановитий бразилець пройде медогляд у Шахтарі.
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