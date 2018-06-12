Гравець, яким цікавиться Шахтар, розірвав контракт зі своїм клубом

Вільям Карвалью

Цілий ряд футболістів залишили португальський Спортинг.

В односторонньому порядку розірвали контракт з лісабонським клубом півзахисники Желсон Мартінш, Вільям Карвалью, Бруну Фернандеш і форвард Бас Дост, повідомляє L'Equipe.

Причиною розірвання угоди став інцидент з вторгненням агресивних уболівальників на територію бази Спортинга, пише tribuna.com.

Раніше повідомлялося про інтерес до 26-річного Вільяма Карвалью з боку Шахтаря.

Нагадаємо, що талановитий бразилець пройде медогляд у Шахтарі.