Агент захисника, якого сватали в Динамо, проведе переговори зі Спартаком

Нікола Катич

Младен Кліскінич, агент захисника Славен Белупо Ніколи Катич, проведе переговори про можливий перехід свого клієнта в московський Спартак.

Про це повідомив представник Кліскінича.

21-річний Катич, якого Славен Белупо оцінює приблизно в £2 млн, також знаходиться в сфері інтересів шотландського клубу Рейнджерс, пише dynamomania.com.

Відзначимо, що рік тому хорватська преса сватала Катича в київське Динамо.

Раніше іспанський клуб викупив у Динамо контракт захисника.