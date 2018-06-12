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510 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 12:52
Агент захисника, якого сватали в Динамо, проведе переговори зі Спартаком
|Нікола Катич
Младен Кліскінич, агент захисника Славен Белупо Ніколи Катич, проведе переговори про можливий перехід свого клієнта в московський Спартак.
Про це повідомив представник Кліскінича.
21-річний Катич, якого Славен Белупо оцінює приблизно в £2 млн, також знаходиться в сфері інтересів шотландського клубу Рейнджерс, пише dynamomania.com.
Відзначимо, що рік тому хорватська преса сватала Катича в київське Динамо.
Раніше іспанський клуб викупив у Динамо контракт захисника.
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