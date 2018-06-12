Алієв більше не тренуватиме ФК Хмельницький

Олександр Алієв

Олександр Алієв залишив посаду головного тренера ФК Хмельницький.

Разом з колишнім гравцем збірної України команду залишили помічник тренера Дмитро Момотенко, а також декілька футболістів.

Нагадаємо, що Олександр Алієв очолив ФК Хмельницький у березні 2018 року. Під його керівництвом команда провела у чемпіонаті України шість матчів, у яких здобула одну перемогу та зазнала п’ять поразок (різниця м’ячів – 7:17).

Ще на один поєдинок ФК Хмельницький не виїхав, пише FootBoom.

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