Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
745 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 13:19
Алієв більше не тренуватиме ФК Хмельницький
|Олександр Алієв
Олександр Алієв залишив посаду головного тренера ФК Хмельницький.
Разом з колишнім гравцем збірної України команду залишили помічник тренера Дмитро Момотенко, а також декілька футболістів.
Нагадаємо, що Олександр Алієв очолив ФК Хмельницький у березні 2018 року. Під його керівництвом команда провела у чемпіонаті України шість матчів, у яких здобула одну перемогу та зазнала п’ять поразок (різниця м’ячів – 7:17).
Ще на один поєдинок ФК Хмельницький не виїхав, пише FootBoom.
Як відомо, раніше Алієв розповів, чому в Україні грають договірняки.
Також повідомлялося, що Алієв поскаржився на суддівство в аматорах.
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