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12.06.2018  13:19

Алієв більше не тренуватиме ФК Хмельницький

Олександр Алієв

Олександр Алієв залишив посаду головного тренера ФК Хмельницький.

Разом з колишнім гравцем збірної України команду залишили помічник тренера Дмитро Момотенко, а також декілька футболістів.

Нагадаємо, що Олександр Алієв очолив ФК Хмельницький у березні 2018 року. Під його керівництвом команда провела у чемпіонаті України шість матчів, у яких здобула одну перемогу та зазнала п’ять поразок (різниця м’ячів – 7:17).

Ще на один поєдинок ФК Хмельницький не виїхав, пише FootBoom.

Як відомо, раніше Алієв розповів, чому в Україні грають договірняки.

Також повідомлялося, що Алієв поскаржився на суддівство в аматорах.





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