Десна підписала досвідченого захисника

Андрій Гітченко

Другим літнім новачком Десни перед дебютом в УПЛ став один з кращих захисників чемпіонату України Андрій Гітченко.

Центральний захисник підписав контракт з Десною терміном на два роки. В Чернігові Андрій буде виступати під 17 номером, пише сайт клубу.

До речі, у Гітченка вже є досвід виступів за Десну – в 2010-му році захисник провів 16 матчів в складі сіверян, а потім перейшов до Олександрії.

Також варто відзначити, що Андрій Гітченко, як і перший новачок Десни Євген Паст, увійшов до символічної збірної чемпіонату УПЛ 2017/2018.

Раніше повідомлялося, що Десна отримала атестат для участі в УПЛ.