Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
210 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 13:47
Десна підписала досвідченого захисника
|Андрій Гітченко
Другим літнім новачком Десни перед дебютом в УПЛ став один з кращих захисників чемпіонату України Андрій Гітченко.
Центральний захисник підписав контракт з Десною терміном на два роки. В Чернігові Андрій буде виступати під 17 номером, пише сайт клубу.
До речі, у Гітченка вже є досвід виступів за Десну – в 2010-му році захисник провів 16 матчів в складі сіверян, а потім перейшов до Олександрії.
Також варто відзначити, що Андрій Гітченко, як і перший новачок Десни Євген Паст, увійшов до символічної збірної чемпіонату УПЛ 2017/2018.
Раніше повідомлялося, що Десна отримала атестат для участі в УПЛ.
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