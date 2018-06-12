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515 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 14:27
Екс-нападник Динамо може перейти до складу новачка УПЛ
|Олександр Гладкий
Десна має намір підписати контракт з екс-нападником Чорноморця, Карпат і Шахтаря Олександром Гладким.
Про це інформує "Динамомания".
Раніше повідомлялося, що форвард покине Чорноморець.
30-річний українець другу частину сезону провів в Чорноморці, за який зіграв у дев'яти матчах, забив 2 голи і зробив 2 гольові передачі.
Раніше була інформація, що Гладкий обійшов Шевченка.
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