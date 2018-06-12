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12.06.2018  14:27

Екс-нападник Динамо може перейти до складу новачка УПЛ

Олександр Гладкий

Десна має намір підписати контракт з екс-нападником Чорноморця, Карпат і Шахтаря Олександром Гладким.

Про це інформує "Динамомания".

Раніше повідомлялося, що форвард покине Чорноморець.

30-річний українець другу частину сезону провів в Чорноморці, за який зіграв у дев'яти матчах, забив 2 голи і зробив 2 гольові передачі. 

Раніше була інформація, що Гладкий обійшов Шевченка.





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