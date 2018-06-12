Гент оголосив про підписання українського футболіста

Ігор Пластун

Український захисник Ігор Пластун продовжить кар'єру в бельгійському Генті.

Про трансфер 27-річного гравця повідомляє офіційний сайт команди.

Контракт розрахований на 4 роки.

Раніше повідомлялося, що перехід Пластуна обійдеться Генту в 3 мільйони євро.

Раніше повідомлялося, що Пластун з Лудогорцем вилетів з Кубка Болгарії.