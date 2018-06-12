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217 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 15:41
Гент оголосив про підписання українського футболіста
|Ігор Пластун
Український захисник Ігор Пластун продовжить кар'єру в бельгійському Генті.
Про трансфер 27-річного гравця повідомляє офіційний сайт команди.
Контракт розрахований на 4 роки.
Раніше повідомлялося, що перехід Пластуна обійдеться Генту в 3 мільйони євро.
Раніше повідомлялося, що Пластун з Лудогорцем вилетів з Кубка Болгарії.
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