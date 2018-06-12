Неймар розплакався, потрапивши до кімнати, у якій жив у дитинстві. ВІДЕО

Неймар у своїй кімнаті

Зірка ПСЖ і збірної Бразилії Неймар став учасником бразильського телешоу Caldeirão do Huck.

Телеканал Globo TV точно відтворив дитячу кімнату Неймара, у якій він виріс.

Футболіст розплакався від емоцій, а потім до нього зайшли близькі та друзі.

Нагадаємо, що Неймар розкидав захисників і розстріляв Хорватію в товариському матчі. ВІДЕО.

Раніше Мессі прокоментував можливий перехід Неймара в Реал.