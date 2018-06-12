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253 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 16:56
Неймар розплакався, потрапивши до кімнати, у якій жив у дитинстві. ВІДЕО
|Неймар у своїй кімнаті
Зірка ПСЖ і збірної Бразилії Неймар став учасником бразильського телешоу Caldeirão do Huck.
Телеканал Globo TV точно відтворив дитячу кімнату Неймара, у якій він виріс.
Футболіст розплакався від емоцій, а потім до нього зайшли близькі та друзі.
😭😭😭 @neymarjr - e toda a população brasileira - choram ao rever casa da infância no #VisitandooPassado. Veja onde tudo começou na vida do craque ➡️ https://t.co/BrkS0EIgGr #NeymarNoCaldeirão #Caldeirão pic.twitter.com/SReQMYfoKq— Caldeirão do Huck (@caldeiraodohuck) 9 июня 2018 г.
Нагадаємо, що Неймар розкидав захисників і розстріляв Хорватію в товариському матчі. ВІДЕО.
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