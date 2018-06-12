Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
72 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 18:17
Грізманн обрав рішення про своє майбутнє, але не хоче його оголошувати
|Антуан Грізманн
Нападник Атлетико і збірної Франції Антуан Грізманн уже знає, де продовжить кар'єру, але не хоче говорити.
Про це стало відомо під час прес-конференції, на якій футболіст мав розкрити всі карти, повідомляє журналіст Самуель Марсден.
"Приношу свої вибачення, розумію, що у вас були великі очікування. Я обрав рішення, але не оголошу про своє майбутнє сьогодні", - сказав Грізманн.
Раніше повідомлялося, що Грізманн ще не вирішив, де продовжить кар'єру.
Нагадаємо, що в послугах Грізманна зацівалена Барселона.
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