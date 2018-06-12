Грізманн обрав рішення про своє майбутнє, але не хоче його оголошувати

Антуан Грізманн

Нападник Атлетико і збірної Франції Антуан Грізманн уже знає, де продовжить кар'єру, але не хоче говорити.

Про це стало відомо під час прес-конференції, на якій футболіст мав розкрити всі карти, повідомляє журналіст Самуель Марсден.

"Приношу свої вибачення, розумію, що у вас були великі очікування. Я обрав рішення, але не оголошу про своє майбутнє сьогодні", - сказав Грізманн.

Раніше повідомлялося, що Грізманн ще не вирішив, де продовжить кар'єру.

Нагадаємо, що в послугах Грізманна зацівалена Барселона.