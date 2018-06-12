Новачок Десни хоче потрапити з командою в єврокубки

Андрій Гітченко / ФК Десна

Захисник Андрій Гітченко, який перейшов до чернігівської Десни, хоче поборотися з командою за єврокубки.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Вибрав Десну, тому що перед командою стоять високі завдання. Тому що добре знаю головного тренера, працював з ним. Також цей перехід дозволить мені перебувати ближче до Києва – дуже важко перебувати на великій відстані від сім’ї", - сказав гравець.

"Завдання будуть найвищі. Потрібно буде потрапити до першої шістки. Мені б дуже хотілося до неї потрапити та поборотися за місця у Лізі Європи. Тому що, зі свого досвіду, грати в другий шістці немає ніякого інтересу", - пояснив захисник.

"Хотілося б допомогти команді пробитися в єврокубки. Не знаю наскільки це вийде, але я б цього дуже сильно хотів, я буду дуже сильно старатися", - сказав Гітченко.

Раніше повідомлялося, що Десна отримала атестат для участі в УПЛ.