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12.06.2018  18:41

У Реалі оголосили про призначення нового головного тренера

 

Місце Зінедіна Зідана на посаді головного тренера Реала займе іспанець Хулен Лопетегі. 

51-річний спеціаліст, який у даний момент очолює збірну Іспанії, приєднається до вершкових після завершення ЧС-2018, де іспанці зіграють у групі В проти Португалії, Марокко та Ірану. 

Зазначимо, що у 2008-09 роках Лопетегі очолював другу команду Реала. Також на клубному рівні він працював із Райо Вальєкано та Порту. Крім того Лопетегі тренував юніорські та молодіжну збірні Іспанії. 

Раніше повідомлялося, що Реал може очолити колишній зірковий нападник Рауль.





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