Це було заради піару: Алієв пояснив, чому залишив ФК Хмельницький

Олександр Алієв

Екс-головний тренер аматорського ФК Хмельницький Олександр Алієв вважає, що його запросили працювати в клуб заради піару.

Про це повідомляє FootballHub.

"Нічого не сталося, чемпіонат закінчився і ніякої пропозиції далі не надійшло. Я не знаю, буде команда чи не буде. От і все.

Перш, ніж я приїхав, мені було обіцяно одне, але з часом я побачив, що це все неправда, і, як я розумію, це все було заради піару. Ну нічого - попіарився трохи клуб. Багато розбіжностей було з керівництвом. Я спілкувався і з мером, і з помічником мера. У них було намічено одне, однак лише на словах. Конкретики ніякої не було. Спочатку я в це повірив, думав, що буде рух вперед у майбутнє, але нічого цього не було.

Я пояснив ситуацію гравцям. Я недавно і сам був футболістом, і ніколи не кину своїх хлопців, не має значення в яких стосунках я з керівництвом, я завжди в першу чергу переживаю за хлопців. Це найголовніше. Хлопцям нехай і платили дріб'язок, але їх все одно обманювали, крали у них гроші, і для мене це було неприйнятно. Спочатку я цьому не вірив, а потім вже реально з цим зіткнувся. Хлопці до мене підійшли і сказали. І я прекрасно розумів, яке у них бажання тренуватися і грати, коли їх обманюють. Мені говорили, що вони приходять на тренування і працюють там заради мене. Мені було дуже приємно. І я сказав - зроблю все, що зможу. Чимось я допоміг, а в інших моментах важкувато мені було.

Прекрасно їх розумію, але я не міг їм сказати, щоб вони про це не думали. Їм же теж потрібно щось їсти, одягатися, якост себе побалувати, навіть за цей дріб'язок. Вони не могли собі й цього дозволити. І все перетворилося в цілковитий хаос. І вони думали про що завгодно, тільки не про футбол. І мені було дуже важко.

Мені сподобалося працювати, багато моментів корисних для себе виділив. Усе нове: гравець - це одне, а тренер - уже зовсім інше. Постійно думаєш про команду, про тренувальний процес, про ігри. Коли гравець прийшов, потренувався і поїхав, а тут постійно в роботі.

Я ще не оголошував про завершення футбольної кар'єри. Якщо буде якась пропозиція, то може, я ще пограю. Але і при цьому, я вже хочу займатися тренерською кар'єрою.

Я не відмовляюся, і для себе вирішив, що піду вчитися на тренерські курси. І я хочу працювати. Мені це дуже цікаво. Я дізнавався, що в листопаді буде новий набір. Хочу піти вчитися. Не думаю, що Йожеф Сабо буде мене валити. Може навіть десь і допоможе, якщо мені буде важкувато. Я на це сподіваюся", - сказав Алієв.

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