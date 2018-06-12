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159 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.06.2018 20:58
Японія здолала Парагвай, а Польща - Литву в товариських матчах
|Роберт Левандовський
12 червня відблися два товариські матчі збірних.
Японці переконливо обіграли Парагвай, а Польща розгромила Литву.
Нагадаємо, що Сенегал виграв у Південної Кореї, а Бельгія розгромила Коста-Рику.
Раніше Іспанія перемогла Туніс, а Франція зіграла внічию зі США.
Товариські матчі
12 червня
Японія - Парагвай 4:2 (0:1, 4:1)
Голи: 0:1 - 32 Ромеро, 1:1 - 51 Інуі, 2:1 - 63 Інуі, 3:1 - 77 Сантандер, 4:1 - 90 Кагава, 4:2 - 90 Ортіс
Польща - Литва 4:0 (2:0, 2:0)
Голи: 1:0 - 19 Левандовський, 2:0 - 32 Левандовський, 3:0 - 71 Ковнацкі, 4:0 - 82 Блашчиковський
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